«Матч ТВ» получил права на показ игры за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком»

Короткая ссылка
Российский футбольный союз (РФС) заявил, что матч между «Зенитом» и «Спартаком» за Суперкубок будет транслироваться на «Матч ТВ».

Об этом сообщается на сайте союза.

«Матч ТВ» впервые получил права на показ предстоящего матча за Суперкубок. Ранее главным вещателем игры являлся Первый канал.

Отмечается, что для трансляции игры между петербургским и московским клубами будет задействована вся техника, подготовленная для трансляции Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Ранее бывший защитник столичного «Спартака» Юрий Ковтун высказался о ситуации вокруг проведения Суперкубка России между красно-белыми и «Зенитом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить