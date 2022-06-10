«Матч ТВ» получил права на показ игры за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком»
Об этом сообщается на сайте союза.
«Матч ТВ» впервые получил права на показ предстоящего матча за Суперкубок. Ранее главным вещателем игры являлся Первый канал.
Отмечается, что для трансляции игры между петербургским и московским клубами будет задействована вся техника, подготовленная для трансляции Лиги чемпионов сезона-2021/22.
Ранее бывший защитник столичного «Спартака» Юрий Ковтун высказался о ситуации вокруг проведения Суперкубка России между красно-белыми и «Зенитом».