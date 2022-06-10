«Матч ТВ» получил права на показ игры за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком»

Российский футбольный союз (РФС) заявил, что матч между «Зенитом» и «Спартаком» за Суперкубок будет транслироваться на «Матч ТВ».

Об этом сообщается на сайте союза.

«Матч ТВ» впервые получил права на показ предстоящего матча за Суперкубок. Ранее главным вещателем игры являлся Первый канал.

Отмечается, что для трансляции игры между петербургским и московским клубами будет задействована вся техника, подготовленная для трансляции Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Ранее бывший защитник столичного «Спартака» Юрий Ковтун высказался о ситуации вокруг проведения Суперкубка России между красно-белыми и «Зенитом».