Робсон мечтает увидеть экс-партнёров, собраться за одним столом и вспомнить былое

Бывший нападающий «Спартака» Робсон признался, что мечтает встретиться с бывшими партнёрами по команде.

«Как раз в воскресенье собираюсь посетить «Открытие Арену». Пусть я приехал совсем ненадолго, хочу встретиться с как можно большим числом бывших партнёров. Мечтаю увидеть многих, собраться за одним столом и вспомнить былое», — заявил бразилец в интервью RT.

При этом он признался, что не имеет мест в Москве, которые особенно хотел бы посетить.

«Жил здесь довольно долго, но не могу назвать какие-то конкретные места. Москва здорово изменилась. Мне хочется оказаться в самых разных уголках города», — добавил бывший футболист.

Ранее Робсон рассказал о собственном мясном магазине в Бразилии.