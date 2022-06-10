Робсон мечтает увидеть экс-партнёров, собраться за одним столом и вспомнить былое

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Бывший нападающий «Спартака» Робсон признался, что мечтает встретиться с бывшими партнёрами по команде.
Робсон мечтает увидеть экс-партнёров, собраться за одним столом и вспомнить былое
  • РИА Новости
  • © Олег Ласточкин

«Как раз в воскресенье собираюсь посетить «Открытие Арену». Пусть я приехал совсем ненадолго, хочу встретиться с как можно большим числом бывших партнёров. Мечтаю увидеть многих, собраться за одним столом и вспомнить былое», — заявил бразилец в интервью RT.

При этом он признался, что не имеет мест в Москве, которые особенно хотел бы посетить.

«Жил здесь довольно долго, но не могу назвать какие-то конкретные места. Москва здорово изменилась. Мне хочется оказаться в самых разных уголках города», — добавил бывший футболист.

Ранее Робсон рассказал о собственном мясном магазине в Бразилии.

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