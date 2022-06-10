Бывший нападающий «Спартака» Робсон рассказал о собственном мясном магазине в Бразилии.

«Он продолжает работать. Останавливаться ни в коем случае нельзя. В пандемию коронавируса возникли небольшие сложности, но в целом всё отлично. После того как закончил карьеру, началась другая жизнь. Сначала я занялся агентским бизнесом, но вскоре понял, что это не совсем моё, и футбол нужно оставить в стороне. Иногда даю дружеские советы, но сконцентрирован как раз на продаже мяса. Это не огорчает, просто настроен на совершенно другую волну», — заявил бразилец в интервью RT.

Ранее Робсон назвал любимое блюдо в России.