Робсон рассказал о собственном мясном магазине в Бразилии

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Бывший нападающий «Спартака» Робсон рассказал о собственном мясном магазине в Бразилии.
Робсон рассказал о собственном мясном магазине в Бразилии
  • Gettyimages.ru

«Он продолжает работать. Останавливаться ни в коем случае нельзя. В пандемию коронавируса возникли небольшие сложности, но в целом всё отлично. После того как закончил карьеру, началась другая жизнь. Сначала я занялся агентским бизнесом, но вскоре понял, что это не совсем моё, и футбол нужно оставить в стороне. Иногда даю дружеские советы, но сконцентрирован как раз на продаже мяса. Это не огорчает, просто настроен на совершенно другую волну», — заявил бразилец в интервью RT.

Ранее Робсон назвал любимое блюдо в России.

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