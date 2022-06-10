Робсон о любимом блюде в России: борщ на базе «Спартака» в Тарасовке мне очень нравился

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Бывший нападающий «Спартака» Робсон назвал любимое блюдо в России.
Робсон о любимом блюде в России: борщ на базе «Спартака» в Тарасовке мне очень нравился
  • РИА Новости
  • © Jon Buckle - EMPICS

«Борщ, или, как его называют в Бразилии, свекольный суп, мне очень нравился. Сейчас тоже с удовольствием его ем. Мне кажется, любому легионеру, приезжающему в новую страну, важно постигать её культуру. Мне это удалось. Жалею только о том, что сейчас не могу говорить по-русски, поскольку подзабыл его. При этом я играл и во Франции, и в Японии, но учить эти языки желания не возникало», — заявил бразилец в интервью RT.

Ранее Робсон вспомнил два матча в «Лужниках», которые никогда не забудет.

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