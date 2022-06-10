Медведев обыграл Ивашко и вышел в полуфинал турнира в Хертогенбосе

Короткая ссылка
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP 250 в Хертогенбосе (Нидерланды).

Россиянин в четвертьфинальном матче одержал победу над белорусом Ильёй Ивашко со счётом 7:6 (10:8), 6:4. Игра продолжалась 1 час 51 минуту.

Медведев допустил семь двойных ошибок, четыре раза подал навылет и реализовал три брейк-пойнта из трёх. Ивашко сделал один эйс, реализовал два брейк-пойнта из трёх и допустил три двойные ошибки.

В матче 1/2 финала российский теннисист встретится с французом Адрианом Маннарино.

Ранее сообщалось, что россиянин Карен Хачанов потерпел поражение в четвертьфинальном матче турнира в Хертогенбосе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить