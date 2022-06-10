Медведев обыграл Ивашко и вышел в полуфинал турнира в Хертогенбосе

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP 250 в Хертогенбосе (Нидерланды).

Россиянин в четвертьфинальном матче одержал победу над белорусом Ильёй Ивашко со счётом 7:6 (10:8), 6:4. Игра продолжалась 1 час 51 минуту.

Медведев допустил семь двойных ошибок, четыре раза подал навылет и реализовал три брейк-пойнта из трёх. Ивашко сделал один эйс, реализовал два брейк-пойнта из трёх и допустил три двойные ошибки.

В матче 1/2 финала российский теннисист встретится с французом Адрианом Маннарино.

Ранее сообщалось, что россиянин Карен Хачанов потерпел поражение в четвертьфинальном матче турнира в Хертогенбосе.