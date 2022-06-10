Хачанов не смог пробиться в полуфинал турнира в Хертогенбосе

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Россиянин Карен Хачанов потерпел поражение в четвертьфинальном матче турнира ATP 250 в Хертогенбосе (Нидерланды).
Хачанов не смог пробиться в полуфинал турнира в Хертогенбосе
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Встреча продлилась 1 час 47 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 4:6 в пользу канадца Феликса Оже-Альяссима.

Хачанов один раз подал навылет, реализовал один из трёх брейк-пойнтов и допустил две двойные ошибки. Канадец допустил четыре ошибки, сделал восемь эйсов.

За выход в финал Оже-Альяссим сыграет с нидерландцем Тимом ван Рейтховеном.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над американкой Кэти Макнелли и вышла в полуфинал турнира WTA в Хертогенбосе.

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