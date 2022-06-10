Перес выиграл первую свободную практику Гран-при Азербайджана
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Перес проехал свой лучший круг на городской трассе в Баку за 1 минуту 45,476 секунды.
Его партнёр по команде нидерландец Макс Ферстаппен, который является действующим чемпионом мира, стал третьим (+0,334). Второе место занял монегаск Шарль Леклер из Ferrari (+0,127).
Квалификация Гран-при Азербайджана состоится 11 июля, а сама гонка пройдёт 12-го.
Ранее Ферстаппен предположил, что может завершить карьеру в 2028 году.