Перес выиграл первую свободную практику Гран-при Азербайджана

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Мексиканский пилот Red Bull показал лучшее время в первой свободной практике на восьмом в сезоне этапе «Формулы-1» — Гран-при Азербайджана.
Перес выиграл первую свободную практику Гран-при Азербайджана
  • AP
  • © Sergei Grits

Перес проехал свой лучший круг на городской трассе в Баку за 1 минуту 45,476 секунды.

Его партнёр по команде нидерландец Макс Ферстаппен, который является действующим чемпионом мира, стал третьим (+0,334). Второе место занял монегаск Шарль Леклер из Ferrari (+0,127).

Квалификация Гран-при Азербайджана состоится 11 июля, а сама гонка пройдёт 12-го. 

Ранее Ферстаппен предположил, что может завершить карьеру в 2028 году.

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