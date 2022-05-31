Пилот Red Bull Ферстаппен предположил, что может завершить карьеру в 2028 году

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен предположил, что завершит карьеру после истечения контракта с командой.

«Я доволен командой, а они мной, но я ещё не решил, чем займусь после 2028 года. Я мог бы завершить карьеру. Хотелось бы попробовать заняться чем-то другим», — цитирует Ферстаппена PlanetF1.

По словам спортсмена, ему может надоесть постоянно путешествовать или он захочет более лёгкой жизни и будет выступать только там, где ему нравится, например, в гонках на выносливость.

22 мая 24-летний гонщик одержал победу в шестом этапе «Формулы-1» — Гран-при Испании. Второе место занял его партнёр по команде Серхио Перес (+13,072) из Мексики. Ферстаппен поднялся на первое место в общем зачёте. Леклер опустился на вторую строчку. Третьим идёт Перес. Гонка прошла на автодроме «Барселона-Каталунья».

Ранее сообщалось, что Ферстаппен одержал победу на пятом в сезоне этапе «Ф-1» — Гран-при Майами.