Пилот Red Bull Ферстаппен предположил, что может завершить карьеру в 2028 году

Короткая ссылка
Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен предположил, что завершит карьеру после истечения контракта с командой.

«Я доволен командой, а они мной, но я ещё не решил, чем займусь после 2028 года. Я мог бы завершить карьеру. Хотелось бы попробовать заняться чем-то другим», — цитирует Ферстаппена PlanetF1.

По словам спортсмена, ему может надоесть постоянно путешествовать или он захочет более лёгкой жизни и будет выступать только там, где ему нравится, например, в гонках на выносливость.

22 мая 24-летний гонщик одержал победу в шестом этапе «Формулы-1» — Гран-при Испании. Второе место занял его партнёр по команде Серхио Перес (+13,072) из Мексики. Ферстаппен поднялся на первое место в общем зачёте. Леклер опустился на вторую строчку. Третьим идёт Перес. Гонка прошла на автодроме «Барселона-Каталунья».

Ранее сообщалось, что Ферстаппен одержал победу на пятом в сезоне этапе «Ф-1» — Гран-при Майами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить