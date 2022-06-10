Sport.es: «Бавария» постарается приобрести Кейна на замену Левандовски

Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» рассматривает форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна в качестве замены нападающему Роберту Левандовски.

Как сообщает Sport.es, в немецком клубе понимают, что не удержат польского игрока, из-за чего находятся в поиске топ-форварда, а Кейн идеально подходит на эту роль.

Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. В составе мюнхенской команды поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии. За «Баварию» он провёл 252 матча, в которых забил 237 мячей.

Ранее Левандовски объяснил желание уйти из «Баварии».