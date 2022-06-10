Sport.es: «Бавария» постарается приобрести Кейна на замену Левандовски

Короткая ссылка
Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» рассматривает форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна в качестве замены нападающему Роберту Левандовски.
Sport.es: «Бавария» постарается приобрести Кейна на замену Левандовски
  • AP
  • © Jon Super

Как сообщает Sport.es, в немецком клубе понимают, что не удержат польского игрока, из-за чего находятся в поиске топ-форварда, а Кейн идеально подходит на эту роль.

Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. В составе мюнхенской команды поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии. За «Баварию» он провёл 252 матча, в которых забил 237 мячей.

Ранее Левандовски объяснил желание уйти из «Баварии».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить