Россиянин Кибалко избран в совет ISU

Член исполкома Союза конькобежцев России (СКР) Александр Кибалко был избран в совет Международного союза конькобежцев (ISU).

Об этом стало известно во время проведения конгресса ISU.

Россиянин получил по итогам выборов во втором туре 63 голоса. За его соперника, серба Слободана Делича, проголосовали 55 делегатов.

Заседание конгресса ISU проходит в Пхукете.

48-летний Кибалко является участником трёх Олимпиад в конькобежном спорте, а также один раз выиграл Кубок мира.

Ранее сообщалось, что конгресс ISU принял решение сократить количество компонентов в фигурном катании.