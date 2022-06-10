Россиянин Кибалко избран в совет ISU

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Член исполкома Союза конькобежцев России (СКР) Александр Кибалко был избран в совет Международного союза конькобежцев (ISU).
Россиянин Кибалко избран в совет ISU
  • Gettyimages.ru
  • © Jamie McDonald

Об этом стало известно во время проведения конгресса ISU.

Россиянин получил по итогам выборов во втором туре 63 голоса. За его соперника, серба Слободана Делича, проголосовали 55 делегатов.

Заседание конгресса ISU проходит в Пхукете.

48-летний Кибалко является участником трёх Олимпиад в конькобежном спорте, а также один раз выиграл Кубок мира.

Ранее сообщалось, что конгресс ISU принял решение сократить количество компонентов в фигурном катании.

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