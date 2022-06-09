Бразилия присвоила Хэмилтону звание почётного гражданина

Семикратный чемпион «Формулы-1» британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон заявил, что стал почётным гражданином Бразилии.

«Сегодня мне присвоили почётное гражданство в одном из моих любимых мест во всём мире. Спасибо, Бразилия!» — написал Хэмилтон в соцсетях.

Напомним, что текущем сезоне британский пилот занимает шестое место в личном зачёте «Формулы-1». Гран-при Азербайджана F1 2022 состоится в Баку 10—12 июня на Baku City Circuit.

Ранее Хэмилтон потребовал вернуть на родину задержанную в России за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.