Бразилия присвоила Хэмилтону звание почётного гражданина

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Семикратный чемпион «Формулы-1» британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон заявил, что стал почётным гражданином Бразилии.
Бразилия присвоила Хэмилтону звание почётного гражданина
  • Gettyimages.ru

«Сегодня мне присвоили почётное гражданство в одном из моих любимых мест во всём мире. Спасибо, Бразилия!» — написал Хэмилтон в соцсетях.

Напомним, что текущем сезоне британский пилот занимает шестое место в личном зачёте «Формулы-1». Гран-при Азербайджана F1 2022 состоится в Баку 10—12 июня на Baku City Circuit.

Ранее Хэмилтон потребовал вернуть на родину задержанную в России за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

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