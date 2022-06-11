Булыкин назвал плюс временных удалений за жёлтые карточки

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал введение пятиминутных удалений за жёлтые карточки во втором по силе дивизионе чемпионата Нидерландов, начиная с сезона-2023/24.
Булыкин назвал плюс временных удалений за жёлтые карточки
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«Провести пять минут в меньшинстве не так страшно, как кажется, всё же это не хоккей. Не думаю, что футболисты перестанут нарушать правила и получать карточки. С другой стороны, люди перед тем, как говорить с судьёй на повышенных тонах, начнут думать. Это, безусловно, плюс», — заявил Булыкин в интервью RT.

Ранее известный тренер Игорь Колыванов отметил, что введение временных удалений за жёлтые карточки не остановит футболистов.

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