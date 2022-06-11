Колыванов о временных удалениях за жёлтые карточки: футболистов не остановят никакие изменения
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«Провести пять минут в меньшинстве — не так страшно. Когда футболисты заведены и заряжены на борьбу, их не остановят никакие изменения в правилах. Это психология. На поле, перед тем как пойти в жёсткое единоборство, никто даже не станет об этом вспоминать. Вот ввели VAR. Играть стали аккуратнее? Да ничуть! Напротив, фолов больше», — заявил Колыванов в интервью RT.
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