Колыванов о временных удалениях за жёлтые карточки: футболистов не остановят никакие изменения

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Известный тренер Игорь Колыванов высказался о введении пятиминутных удалений за жёлтые карточки во втором по силе дивизионе чемпионата Нидерландов начиная с сезона-2023/24.
Колыванов о временных удалениях за жёлтые карточки: футболистов не остановят никакие изменения
  • Gettyimages.ru
  • © Augustas Cetkauskas / EyeEm

«Провести пять минут в меньшинстве — не так страшно. Когда футболисты заведены и заряжены на борьбу, их не остановят никакие изменения в правилах. Это психология. На поле, перед тем как пойти в жёсткое единоборство, никто даже не станет об этом вспоминать. Вот ввели VAR. Играть стали аккуратнее? Да ничуть! Напротив, фолов больше», — заявил Колыванов в интервью RT.

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