Депутат Хамзаев считает, что России не нужно держаться за Олимпиаду

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев высказался о современных Олимпийских играх.
Депутат Хамзаев считает, что России не нужно держаться за Олимпиаду
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Нам не нужно держаться за Олимпиаду. Она потеряла свой смысл в том виде, в котором сейчас выглядит. Превратилась в механизм показательной порки от тех, кто имеет глобальную гегемонию», — цитирует Хамзаева Sport24.

По его словам, Олимпийские игры всегда носили состязательный характер, но сейчас их из спорта превратили в самую мощную политику.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать до участия в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала президента МОК Томаса Баха.

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