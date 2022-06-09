Депутат Хамзаев считает, что России не нужно держаться за Олимпиаду
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«Нам не нужно держаться за Олимпиаду. Она потеряла свой смысл в том виде, в котором сейчас выглядит. Превратилась в механизм показательной порки от тех, кто имеет глобальную гегемонию», — цитирует Хамзаева Sport24.
По его словам, Олимпийские игры всегда носили состязательный характер, но сейчас их из спорта превратили в самую мощную политику.
Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать до участия в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала президента МОК Томаса Баха.