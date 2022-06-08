Тарасова: Бах — лицемер, из-за него МОК деградирует из года в год

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Томас Бах — лицемер. Из-за таких, как он, МОК деградирует из года в год. Бах и его подельники плевать хотели на принципы олимпизма и справедливости», — цитирует Тарасову Sport24.

Бах объяснил, почему МОК отстранил россиян от участия в международных соревнованиях. По его мнению, каждый, кто поддержал спецоперацию на Украине, должен быть подвергнут санкциям. Он добавил, что были приняты жёсткие меры против тех, кто несёт ответственность за вопиющее нарушение олимпийского перемирия.

Ранее в Госдуме раскритиковали заявление Баха об отстранении российских спортсменов.