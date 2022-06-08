В Госдуме раскритиковали заявление Баха об отстранении российских спортсменов

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который рассказал о причинах отстранения российских спортсменов от международных соревнований.
В Госдуме раскритиковали заявление Баха об отстранении российских спортсменов
  • РИА Новости

«Надо поблагодарить Томаса Баха за столь важное заявление. Но наши спортсмены сами могут себя защитить, и мы их в обиду не дадим», — приводит слова Свищёва «Спорт-Экспресс».

Он также сказал, что этим заявлением Бах готовит себе оправдание, потому что понимает, что в скором времени ему придётся восстанавливать российских спортсменов. По его словам, главе МОК придётся извиняться за незаконные меры в адрес отечественных атлетов.

Напомним, МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовало совету комитета.

Ранее Бах рассказал, почему организация рекомендовала международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

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