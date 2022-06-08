Бах объяснил, почему МОК отстранил россиян от международных соревнований

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, почему организация рекомендовала международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

«Были приняты жёсткие меры против тех, кто несёт ответственность за вопиющее нарушение олимпийского перемирия, чтобы было ясно, что олимпийское перемирие адресовано только правительствам», — приводит слова Баха Inside the Games.

Он заявил, что каждый, кто поддержал спецоперацию на Украине, должен быть подвергнут санкциям. По его словам, никаких наказаний за наличие российского паспорта быть не должно.

Напомним, МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о возможности получить моральную компенсацию за отстранение россиян от постов в международных федерациях.