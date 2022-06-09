В «Зените» анонсировали товарищеский матч с «Црвеной Звездой»

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Пресс-служба петербургского «Зенита» анонсировала товарищеский матч с сербской «Црвеной Звездой».
В «Зените» анонсировали товарищеский матч с «Црвеной Звездой»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Матч пройдёт 3 июля в Сочи на стадионе «Фишт» в 20:00 мск, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что встреча с белградской командой станет заключительным товарищеским матчем «Зенита» перед сезоном-2022/23.

Напомним, что сине-бело-голубые досрочно оформили чемпионство в РПЛ сезона-2021/22 (за три тура до окончания турнира), набрав 61 очко. Победа в чемпионате России является четвёртой подряд для подопечных Сергея Семака.

Ранее директор ПФК ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо опроверг новость о возможном проведении на сборе товарищеского матча с «Торпедо».

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