В ЦСКА опровергли информацию о проведении товарищеского матча с «Торпедо»

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Директор ПФК ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо опроверг новость о возможном проведении на сборе товарищеского матча с «Торпедо».
В ЦСКА опровергли информацию о проведении товарищеского матча с «Торпедо»
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Информация о проведении товарищеского матча с «Торпедо» не соответствует действительности. В рамках первого тренировочного сбора планируется проведение товарищеской встречи, но соперник пока не определён», — цитирует Брейдо Sport24.

Напомним, что ЦСКА, петербургский «Зенит», «Сочи» и «Нижний Новгород» примут участие в предсезонном футбольном турнире.

Игры пройдут с 21 июня по 7 июля в Москве и Санкт-Петербурге. Матчи будут сыграны на стадионах «ВЭБ Арена» и «Смена».

В 2021 году победителем соревнований стал московский «Спартак». Данный турнир будет проведён в пятый раз.

Ранее ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о возможном проведении Суперкубка России между «Спартаком» и «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

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