В ЦСКА опровергли информацию о проведении товарищеского матча с «Торпедо»
- РИА Новости
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«Информация о проведении товарищеского матча с «Торпедо» не соответствует действительности. В рамках первого тренировочного сбора планируется проведение товарищеской встречи, но соперник пока не определён», — цитирует Брейдо Sport24.
Напомним, что ЦСКА, петербургский «Зенит», «Сочи» и «Нижний Новгород» примут участие в предсезонном футбольном турнире.
Игры пройдут с 21 июня по 7 июля в Москве и Санкт-Петербурге. Матчи будут сыграны на стадионах «ВЭБ Арена» и «Смена».
В 2021 году победителем соревнований стал московский «Спартак». Данный турнир будет проведён в пятый раз.
Ранее ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о возможном проведении Суперкубка России между «Спартаком» и «Зенитом» в Санкт-Петербурге.