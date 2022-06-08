Пономарёв: Петербург и Москва не должны принимать Суперкубок

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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о возможном проведении Суперкубка России между «Спартаком» и «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

«Я считаю, что Суперкубок России должен пройти на нейтральном поле. Петербург и Москва не должны принимать этот матч», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

По информации спортивного журналиста Ивана Карпова, встреча пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге.

В Российском футбольном союзе назвали города, претендующие на проведение Суперкубка: Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань. «Спартак» предложил пригласить на матч иностранную бригаду арбитров.

Ранее Анзор Кавазашвили заявил, что Суперкубок должен проводиться на нейтральном поле.

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