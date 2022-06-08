Кавазашвили: Суперкубок должен проводиться на нейтральном поле
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«Суперкубок должен проводиться на нейтральном поле. Можно же было выбрать Краснодар или Ростов. Почему проводить именно в Санкт-Петербурге? Я не могу понять. Потому что так хочет «Газпром»? Это же глупо», — цитирует Кавазашвили «Спорт день за днём».
По информации спортивного журналиста Ивана Карпова, встреча пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге.
В Российском футбольном союзе назвали города, претендующие на проведение Суперкубка: Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань. «Спартак» предложил пригласить на матч иностранную бригаду арбитров.
Ранее Андрей Тихонов поддержал идею двухматчевого формата в Суперкубке России.