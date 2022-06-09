Медведев: матч с Симоном был немного странным, но я очень доволен

Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями после победы во втором круге турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды).

«Матч был немного странным — особенно для травы. К счастью, удалось не проиграть второй сет и выйти в следующий круг. Я очень доволен», — цитирует Медведева Tennis TV.

Напомним, что россиянин обыграл француза Жиля Симона со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты.

13 июня Медведев станет первой ракеткой мира. Россиянин уже возглавлял рейтинг в марте. 26-летний Медведев на «Ролан Гаррос» уступил хорвату Марину Чиличу в четвёртом круге (2:6, 3:6, 2:6).

Ранее сообщалось, что казахстанский теннисист Александр Бублик нецензурно высказался по ходу матча с великобританцем Энди Марреем на турнире в Штутгарте.