Теннисист Бублик нецензурно выражался во время матча с Марреем на турнире в Штутгарте

Казахстанский теннисист Александр Бублик нецензурно высказался по ходу матча с великобританцем Энди Марреем на турнире в Штутгарте.

Спортсмен очень эмоционально кричал после неудачных попыток подачи, используя в своей речи нецензурную лексику. Он также грубо высказался о корте и об игре своего оппонента.

«Не отдавайте, родители, детей в теннис. Не делайте ошибку. Теннис — говно, а не спорт», — заявил Бублик.

Матч завершился со счётом 6:3, 7:6 в пользу Маррея.

Ранее сообщалось, что Вероника Кудерметова победила Блинкову и вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Хертогенбосе.