«РБ Спорт»: на собрании РПЛ приняли решение начать чемпионат 17 июля

На экстренном заседании клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) обозначили дату начала проведения чемпионата.

Об этом сообщает «РБ Спорт».

Отмечается, что ряд клубов, в том числе «Зенит», ЦСКА и «Спартак», предложили перенести проведение чемпионата на 24 июля.

Напомним, что сине-бело-голубые досрочно оформили чемпионство в РПЛ сезона-2021/22 (за три тура до окончания турнира), набрав 61 очко. Победа в чемпионате России является четвёртой подряд для подопечных Сергея Семака.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался по поводу возможного введения моратория на вылет из РПЛ по итогам сезона-2021/22.