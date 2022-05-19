Большинство клубов РПЛ выступили за мораторий на вылет команд по итогам сезона-2021/22

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался по поводу возможного введения моратория на вылет из Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2021/22.

«Позиция РПЛ уже сформирована — она не изменилась. Большинство поддерживает изменения. Сегодня на заседании даже не было голосования, тут мнение простого большинства. Большинство за мораторий», — цитирует Бабаева «Чемпионат».

Он напомнил, что 24 на исполкоме РФС будет принято окончательное решение по любым изменениям.

При этом заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов отметил, что при моратории нарушается спортивный принцип, поскольку он ущемляет права команд Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Напомним, что 22 марта на собрании клубов лиги десять из них проголосовали за увеличение количества команд, а пять — против. 23 марта состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС), на котором были отклонены запросы на расширение команд РПЛ с 16 до 18, а также на мораторий на вылет в сезоне-2021/22.

29 апреля СМИ сообщили, что РПЛ всё-таки может быть расширена до 18 команд. Рассматривается вариант стыковых матчей между 15-й и 16-й командами РПЛ с клубами, занявшими третье и четвёртое места в ФНЛ.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал совместный иск с «Зенитом», «Сочи» и «Динамо» в CAS по поводу отстранения российских клубов от еврокубков.