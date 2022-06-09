Жамнов: неправильно играть с Белоруссией десять раз в году

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал о мотивации команды в товарищеских играх в период отстранения от международных турниров.

«Это неопределённость. Всё равно надо смотреть кандидатов в сборную. Даже в этих матчах, пускай они будут с Белоруссией. Ясно, что нельзя играть со сборной Белоруссии десять раз в году. Это будет неправильно», — цитирует Жамнова «Скользкий Лёд».

27 мая IIHF продлила исключение России из всех турниров в 2023 году и отстранила национальную сборную от участия в ЧМ-2023. IIHF также отозвала право на проведение ЧМ-2023, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

Ранее IIHF пригрозила России отстранением от всех турниров сезона-2022/23.