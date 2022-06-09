Жамнов: неправильно играть с Белоруссией десять раз в году

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал о мотивации команды в товарищеских играх в период отстранения от международных турниров.
Жамнов: неправильно играть с Белоруссией десять раз в году
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Это неопределённость. Всё равно надо смотреть кандидатов в сборную. Даже в этих матчах, пускай они будут с Белоруссией. Ясно, что нельзя играть со сборной Белоруссии десять раз в году. Это будет неправильно», — цитирует Жамнова «Скользкий Лёд».

27 мая IIHF продлила исключение России из всех турниров в 2023 году и отстранила национальную сборную от участия в ЧМ-2023. IIHF также отозвала право на проведение ЧМ-2023, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

Ранее IIHF пригрозила России отстранением от всех турниров сезона-2022/23.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить