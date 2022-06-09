Маричев: Молибога являлся важной частью дружной армейской семьи

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Российский волейбольный тренер Юрий Маричев рассказал, каким человеком был олимпийский чемпион Олег Молибога.
Маричев: Молибога являлся важной частью дружной армейской семьи
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Друзья, работавшие под руководством Молибоги, отзывались о нём как об очень хорошем специалисте. Грустно, что лучшие люди уходят от нас. Его человеческие качества всегда оставались на высоте. Олег Иванович был очень добрым и отзывчивым. Если у кого-то возникали проблемы, он всегда готов был прийти на помощь. Он являлся важной частью дружной армейской семьи», — рассказал Маричев в интервью RT.

Ранее Маричев заявил, что по уровню техники Олегу Молибоге не было равных в волейболе.

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