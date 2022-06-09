Маричев: по уровню техники Олегу Молибоге не было равных в волейболе

Российский волейбольный тренер Юрий Маричев выразил соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона Олега Молибоги.

«Невероятно жалко. Честно говоря, вы шокировали меня этой новостью. Я не играл под его руководством, поскольку начал выступать за ЦСКА чуть позже, но знаю его только с положительных сторон. Во-первых, он запомнится как великолепный волейболист, с которого мы старались брать пример. По уровню техники Олегу Ивановичу не было равных. У меня до сих пор перед глазами стоит его игра. Мы, молодые ребята, в те годы смотрели за его действиями на площадке с открытыми ртами и старались набраться опыта. Во-вторых, он прекрасный человек. Эти два момента хотелось бы выделить особенно», — заявил Маричев в интервью RT.

Ранее на 69-м году жизни не стало чемпиона Олимпиады-1980 Олега Молибоги.