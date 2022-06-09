Умер олимпийский чемпион по волейболу Олег Молибога

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На 69-м году жизни не стало чемпиона Олимпиады-1980 Олега Молибоги.
Умер олимпийский чемпион по волейболу Олег Молибога
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Отечественный волейбол понёс тяжелую утрату. Не стало выдающегося игрока ЦСКА и сборной СССР, чемпиона и серебряного призёра Олимпийских игр, двукратного чемпиона мира», — говорится в заявлении Всероссийской федерации волейбола.

Молибоги не стало из-за тяжёлой болезни, с которой он боролся продолжительное время.

Легендарный игрок также тренировал мужскую сборную СССР и сборную России. Под его руководством ЦСКА трижды стал чемпионом России и выиграл Кубок страны.

Ранее сообщалось, что ушёл из жизни заслуженный тренер по шахматам Александр Никитин.

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