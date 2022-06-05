Ушёл из жизни заслуженный тренер по шахматам Александр Никитин

На 88-м году жизни скончался заслуженный тренер СССР по шахматам и международный мастер спорта Александр Никитин.

«Федерация шахмат России выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Никитина», — говорится в заявлении ФШР.

Никитин был удостоен звания «заслуженный тренер СССР» в 1986 году, а в 2004 году ему присвоили звание «сеньор-тренер ФИДЕ».

Учениками Никитина также являются многократный чемпион Франции Этьен Бакро и чемпион Европы Дмитрий Яковенко.

Ранее сообщалось, что на 46-м году жизни скончался чемпион России по футболу в составе ЦСКА Александр Беркетов.