Ушёл из жизни заслуженный тренер по шахматам Александр Никитин

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На 88-м году жизни скончался заслуженный тренер СССР по шахматам и международный мастер спорта Александр Никитин.

«Федерация шахмат России выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Никитина», — говорится в заявлении ФШР.

Никитин был удостоен звания «заслуженный тренер СССР» в 1986 году, а в 2004 году ему присвоили звание «сеньор-тренер ФИДЕ».

Учениками Никитина также являются многократный чемпион Франции Этьен Бакро и чемпион Европы Дмитрий Яковенко.

Ранее сообщалось, что на 46-м году жизни скончался чемпион России по футболу в составе ЦСКА Александр Беркетов.

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