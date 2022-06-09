Источник: «Спартак» объявит об уходе Ваноли в ближайшее время

Итальянский специалист Паоло Ваноли в скором времени покинет пост главного тренера «Спартака».

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Луки Бьянкина, в ближайшее время «Спартак» выступит с заявлением об уходе Ваноли.

Владелец «Спартака» Леонид Федун поблагодарил свой тренерский штаб, потому что в непростой период специалисты остались в команде и помогли выиграть Кубок России, несмотря на давление.

«Спартак» в финале КР обыграл «Динамо» (2:1). В чемпионате России красно-белые финишировали на десятом месте.

Ранее Михаил Игнатов выразил надежду, что Паоло Ваноли продолжит тренировать «Спартак».