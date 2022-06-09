Сысоев: у Баха нет собственной позиции, но есть сильное внешнее давление

Бывший председатель комитета по физической культуре России, член президиума исполкома Олимпийского комитета России, кавалер Олимпийского ордена Валерий Сысоев прокомментировал начало предвыборной кампании по выдвижению нового президента Международного олимпийского комитета (МОК).

«Появились кандидаты, одним из которых является небезызвестный Себастьян Коу. Англичан, и тех, кто их поддерживает, в блоке руководства международных спортивных объединений появилось достаточно, они активно влияют на многие процессы. Когда Коу заявил, что Международная федерация лёгкой атлетики не будет отменять или как-то сокращать соревнования, проводимые на территории Китая, стало понятно, что он начал играть с Азией, обеспечивать себе поддержку на будущих выборах», — заявил Сысоев в интервью RT.

Он также рассказал об условиях, которые, вероятно, были выдвинуты Томасу Баху для продолжения карьеры.

«Ему, полагаю, сказали: если не хочешь при этой политической ситуации испортить свою дальнейшую карьеру и жизнь, должен слушаться. И тогда всё будет хорошо. Для большой политики Бах, как самостоятельная фигура, мелковат. Меня вообще не покидает ощущение, что он запутался и поплыл. Такое происходит, когда нет собственной позиции, но есть сильное внешнее давление. И по мере этого давления человек начинает выкручиваться то в одну, то в другую сторону», — добавил Сысоев.

Ранее Валерий Сысоев высказался о позиции президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха.