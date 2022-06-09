Сысоев: у Баха нет собственной позиции, но есть сильное внешнее давление
- AFP
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«Появились кандидаты, одним из которых является небезызвестный Себастьян Коу. Англичан, и тех, кто их поддерживает, в блоке руководства международных спортивных объединений появилось достаточно, они активно влияют на многие процессы. Когда Коу заявил, что Международная федерация лёгкой атлетики не будет отменять или как-то сокращать соревнования, проводимые на территории Китая, стало понятно, что он начал играть с Азией, обеспечивать себе поддержку на будущих выборах», — заявил Сысоев в интервью RT.
Он также рассказал об условиях, которые, вероятно, были выдвинуты Томасу Баху для продолжения карьеры.
«Ему, полагаю, сказали: если не хочешь при этой политической ситуации испортить свою дальнейшую карьеру и жизнь, должен слушаться. И тогда всё будет хорошо. Для большой политики Бах, как самостоятельная фигура, мелковат. Меня вообще не покидает ощущение, что он запутался и поплыл. Такое происходит, когда нет собственной позиции, но есть сильное внешнее давление. И по мере этого давления человек начинает выкручиваться то в одну, то в другую сторону», — добавил Сысоев.
Ранее Валерий Сысоев высказался о позиции президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха.