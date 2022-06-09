Сысоев: самый главный друг Баха на текущий момент — это американцы

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Бывший председатель комитета по физической культуре России, член президиума исполкома Олимпийского комитета России, кавалер Олимпийского ордена Валерий Сысоев высказался о позиции президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Сысоев: самый главный друг Баха на текущий момент — это американцы
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  • © Matt King

«Многие забывают, что Международный Олимпийский Комитет — это организация, в которую входит гораздо большее количество стран, нежели в Организацию Объединенных Наций. И, став руководителем такой организации, тем более, переизбравшись на второй срок, у любого закружится голова», — заявил Сысоев в интервью RT.

Он также отметил, что у большинства руководителей подобного ранга неизменно возникает вопрос: «А кем я буду потом?».

«Для того, чтобы это «потом» себе обеспечить, нужно с кем-то дружить. С Россией Бах сейчас не дружит. Думаю, что самый главный его друг на текущий момент — это американцы, возможно —англичане. Тем более что уже началась кампания по выдвижению нового президента МОК», — добавил Сысоев.

Ранее Мария Ласицкене написала большое открытое письмо президенту МОК Томасу Баху.

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