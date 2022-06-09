В «Спартаке» подтвердили интерес к Рыбусу

Пресс-служба «Спартака» ответила на вопрос об интересе к защитнику Мацею Рыбусу после его ухода из «Локомотива».

«Мацей Рыбус действительно входит в список потенциальных новичков «Спартака» этим летом, но на данный момент это лишь один из наших вариантов», — цитирует пресс-службу красно-белых «Чемпионат».

Напомним, что футболист присоединился к «Локомотиву» в 2017 году. Он провёл 136 матчей за железнодорожников, в которых забил три гола и сделал 12 результативных передач.

Ранее Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Спартака» Николая Рассказова, ответил на критику ветерана красно-белых Евгения Ловчева в адрес своего клиента.