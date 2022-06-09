Гершкович об увольнении тренеров за отсутствие проукраинской позиции: в России такое невозможно представить

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович сравнил отношение России и Украины к своим специалистам после увольнения двух тренеров «Кривбасса» из-за отсутствия чёткой проукраинской позиции.

«Слава богу, в России такое невозможно себе представить. У нас специалисты могут защищать свои права. У нас совершенно другой подход, и сравнивать с Украиной не имеет смысла. Вы же сами видите, что там происходит. У меня всегда был один подход: в любом роде деятельности на первый план всегда должны выходить профессиональные качества. А они пускай делают что хотят», — сказал Гершкович в интервью RT.

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