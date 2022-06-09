Ринат Билялетдинов: времена, когда политика не имела отношения к спорту, ушли в прошлое

Короткая ссылка
Российский тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал увольнение двух тренеров «Кривбасса» из-за отсутствия чёткой проукраинской позиции.
Ринат Билялетдинов: времена, когда политика не имела отношения к спорту, ушли в прошлое
  • Gettyimages.ru
  • © Glowimages

«К сожалению, подобные новости уже не вызывают никакого удивления. На Украине всё происходит в соответствии с велениями времени. Мы привыкли твердить: «О, спорт, ты мир». Но сейчас данный лозунг не имеет никакого отношения к действительности. Эта волна, увы, захлестнула и МОК, и международные федерации. Времена, когда политика не имела отношения к спорту, ушли в прошлое, и мы пока не знаем, вернутся ли они», — заявил Билялетдинов в интервью RT.

Ранее Билялетдинов-старший посочувствовал уволенному за отсутствие проукраинской позиции тренеру «Кривбасса».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить