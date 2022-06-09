Ринат Билялетдинов: времена, когда политика не имела отношения к спорту, ушли в прошлое

Российский тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал увольнение двух тренеров «Кривбасса» из-за отсутствия чёткой проукраинской позиции.

«К сожалению, подобные новости уже не вызывают никакого удивления. На Украине всё происходит в соответствии с велениями времени. Мы привыкли твердить: «О, спорт, ты мир». Но сейчас данный лозунг не имеет никакого отношения к действительности. Эта волна, увы, захлестнула и МОК, и международные федерации. Времена, когда политика не имела отношения к спорту, ушли в прошлое, и мы пока не знаем, вернутся ли они», — заявил Билялетдинов в интервью RT.

Ранее Билялетдинов-старший посочувствовал уволенному за отсутствие проукраинской позиции тренеру «Кривбасса».