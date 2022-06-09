«Рубин» сообщил о возвращении семерых футболистов из аренды

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Сразу семь игроков футбольного клуба «Рубин» вернулись из аренды в команду.
«Рубин» сообщил о возвращении семерых футболистов из аренды
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

В клуб вернулись Дарко Йевтич, Иван Игнатьев, Алексей Грицаенко, Игорь Коновалов, Степан Суриков, Кирилл Косарев, Никита Янович, сообщает пресс-служба «Рубина».

Напомним, что «Рубин» в драматичном матче 30-го тура РПЛ уступил «Уфе» со счётом 1:2. Таким образом, казанский клуб опустился на 15-ю позицию в турнирной таблице и напрямую вылетел в ФНЛ. 

Ранее экс-полузащитник сборной России Олег Иванов опроверг новость, что уже подписал контракт с «Рубином».

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