«Рубин» сообщил о возвращении семерых футболистов из аренды

Сразу семь игроков футбольного клуба «Рубин» вернулись из аренды в команду.

В клуб вернулись Дарко Йевтич, Иван Игнатьев, Алексей Грицаенко, Игорь Коновалов, Степан Суриков, Кирилл Косарев, Никита Янович, сообщает пресс-служба «Рубина».

Напомним, что «Рубин» в драматичном матче 30-го тура РПЛ уступил «Уфе» со счётом 1:2. Таким образом, казанский клуб опустился на 15-ю позицию в турнирной таблице и напрямую вылетел в ФНЛ.

Ранее экс-полузащитник сборной России Олег Иванов опроверг новость, что уже подписал контракт с «Рубином».