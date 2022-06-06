Иванов опроверг информацию о подписании контракта с «Рубином»

Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов опроверг новость, что уже подписал контракт с «Рубином».

«Я очень надеюсь, что вылет не станет для «Уфы» приговором и она не повторит судьбу «Амкара», «Тамбова», «Анжи», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

По его словам, впереди у «Уфы» встреча с руководством республики, где всё и прояснится. Он также подчеркнул, что его дороги с уфимским клубом разошлись.

«Один из вариантов продолжения карьеры — «Рубин», с которым, вопреки информации на клубном сайте, ещё ничего не подписано. Идут переговоры», — заключил Иванов.

Напомним, что «Рубин» в драматичном матче 30-го тура РПЛ уступил «Уфе» со счётом 1:2. Таким образом, казанский клуб опустился на 15-ю позицию в турнирной таблице и напрямую вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Ранее «Рубин» подписал контракт с бывшим футболистом «Оренбурга» Фамейе.