Косторная: у Трусовой и Усачёвой были абсолютно одинаковые программы, это странно

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Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная рассказала, почему не раскрывает свои программы на сезон.
Косторная: у Трусовой и Усачёвой были абсолютно одинаковые программы, это странно
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Чтобы никто не повторял музыку. У Трусовой и Усачёвой были абсолютно одинаковые «Ромео и Джульетта». Саша катала злой рок, а Даша — именно Джульетту, но музыка была одна», — цитирует Косторную «Спорт-Экспресс».

При этом она добавила, что не знает, обсуждали ли они это между собой и чьей задумкой это было. По мнению Косторной, очень странно ставить одинаковые программы.

18-летняя фигуристка из-за травмы не смогла отобраться на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. В конце сезона она перешла от Этери Тутберидзе в группу Елены Буяновой.

Ранее Косторная поддержала поднятие возрастного ценза в фигурном катании.

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