Воронков не подавал апелляцию на дисквалификацию за расистские высказывания

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Тренер калининградского «Локомотива» Алексей Воронков не оспаривал решение о двухлетней дисквалификации после расистского скандала.
Воронков не подавал апелляцию на дисквалификацию за расистские высказывания
  • РИА Новости

«Воронков и «Локомотив» не подавали апелляцию на решение дисциплинарной комиссии ВФВ», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ВФВ.

Специалист был дисквалифицирован за расистское высказывание в адрес кубинской волейболистки Айламы Сесе Монтальво. 

Напомним, что Воронков во время тайм-аута в финальном матче чемпионата России с «Уралочкой» (3:2), давая установку своим игрокам, отозвал в сторону Валерию Зайцеву и сказал: «Почему опять ловишь эту обезьянку?» Фраза попала в прямой эфир, а кубинка Монтальво до этого принесла своей команде несколько очков.

Ранее Воронков был исключён из экспертной комиссии Всероссийской федерации волейбола.

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