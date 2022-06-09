В «Краснодаре» сообщили, что не будут закрывать вторую команду

Менеджер «Краснодара» Арам Фундукян сообщил, что клуб не планирует закрывать «Краснодар-2».

«Краснодар-2» — неотъемлемая составная часть вертикали ФК «Краснодар». Выдёргивать из этой цепочки одно из самых важных звеньев мы точно не будем. Мы будем тратить деньги на детско-юношеский футбол», — цитирует Фундукяна «Чемпионат».

23 мая стало известно о ликвидации «Спартака-2». Вторая команда была создана в 2013 году. В Футбольной национальной лиге сезона-2021/22 они финишировали на седьмом месте, набрав 58 очков.

Ранее «Краснодар» объявил о возвращении Шапи из аренды в «Гиресунспоре».