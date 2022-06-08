«Краснодар» объявил о возвращении Шапи из аренды в «Гиресунспоре»

Российский полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов вернулся в «Краснодар» из аренды в «Гиресунспоре».

Футболист присоединился к турецкому клубу в сентября 2021 года. В составе команды игрок провёл 33 матча, забил три гола и сделал три результативные передачи.

Напомним, что Шапи является воспитанником «Краснодара». Команда уже начала подготовку к сезону под руководством нового главного тренера Александра Сторожука.

По итогам сезона-2021/22 краснодарский клуб занял четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Гжегож Крыховяк подтвердил, что этим летом вернётся в «Краснодар».