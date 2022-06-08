«Краснодар» объявил о возвращении Шапи из аренды в «Гиресунспоре»

Короткая ссылка
Российский полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов вернулся в «Краснодар» из аренды в «Гиресунспоре».
«Краснодар» объявил о возвращении Шапи из аренды в «Гиресунспоре»
  • РИА Новости

Футболист присоединился к турецкому клубу в сентября 2021 года. В составе команды игрок провёл 33 матча, забил три гола и сделал три результативные передачи.

Напомним, что Шапи является воспитанником «Краснодара». Команда уже начала подготовку к сезону под руководством нового главного тренера Александра Сторожука.

По итогам сезона-2021/22 краснодарский клуб занял четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Гжегож Крыховяк подтвердил, что этим летом вернётся в «Краснодар».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить