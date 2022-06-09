Тихонов о заявлениях Клебо: вопрос политики — не его сопливое дело

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что норвежскому лыжнику Йоханнесу Клебо не стоит лезть в политику и обсуждать будущее российских спортсменов.
Тихонов о заявлениях Клебо: вопрос политики — не его сопливое дело
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«Это их, этих астматиков, нельзя допускать. Всю жизнь в соплях, и когда Клебо стали обыгрывать, он стал сходить с дистанции. Вопрос политики — это не его сопливое дело, и пусть не лезет в это. Норвежцы всю жизнь с претензиями. Его дело — заниматься спортом», — цитирует Тихонова РИА Новости.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от этапов Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее Клебо вновь выступил за отстранение российских лыжников от международных стартов.

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