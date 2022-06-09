Газизов: претензий к Хачатурянцу нет, он бился за команды на исполкоме
- РИА Новости
«Могу извиниться публично, но я друзей не предаю. Мой друг Рустем Сайманов сказал то, что было на самом деле. Он — руководитель. Сказал, что будет биться за нас на исполкоме. Претензий к Хачатурянцу нет, он бился за нас. Ему плохо даже было на исполкоме», — приводятся слова Газизова на «Матч ТВ».
Напомним, что «Уфа» в стыковых матчах за право выступать в РПЛ уступила «Оренбургу» (3:4) и вылетела в ФНЛ. РПЛ напрямую также покинули «Рубин» и «Арсенал». «Химки» сохранили прописку в элитном дивизионе, обыграв в стыках «СКА-Хабаровск».
Исполком РФС на заседании 24 мая принял решение сохранить действующий формат РПЛ с 16 командами.
Ранее Газизов не стал рассказывать о поисках нового тренера для команды.