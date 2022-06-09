Газизов: претензий к Хачатурянцу нет, он бился за команды на исполкоме

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что не в обиде на главу Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашота Хачатурянца за обещание ввести мораторий на вылет в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газизов: претензий к Хачатурянцу нет, он бился за команды на исполкоме
  • РИА Новости

«Могу извиниться публично, но я друзей не предаю. Мой друг Рустем Сайманов сказал то, что было на самом деле. Он — руководитель. Сказал, что будет биться за нас на исполкоме. Претензий к Хачатурянцу нет, он бился за нас. Ему плохо даже было на исполкоме», — приводятся слова Газизова на «Матч ТВ».

Напомним, что «Уфа» в стыковых матчах за право выступать в РПЛ уступила «Оренбургу» (3:4) и вылетела в ФНЛ. РПЛ напрямую также покинули «Рубин» и «Арсенал». «Химки» сохранили прописку в элитном дивизионе, обыграв в стыках «СКА-Хабаровск».

Исполком РФС на заседании 24 мая принял решение сохранить действующий формат РПЛ с 16 командами.

Ранее Газизов не стал рассказывать о поисках нового тренера для команды.

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