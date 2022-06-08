Газизов не стал рассказывать о поисках нового тренера для команды

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос о поиске нового главного тренера после ухода Алексея Стукалова.

«Поиски тренера? Не буду комментировать. Всё узнаете, когда объявим. Тренер топ-уровня? «Уфа» не меняет свою стратегию. Но всё в жизни может быть», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Алексей Стукалов возглавлял «Уфу» с апреля 2021-го по май 2022 года.

Под руководством Стукалова «Уфа» заняла 14-е место в РПЛ и попала в зону стыковых матчей, где уступила «Оренбургу» по сумме двух встреч. Уфимский клуб спустя восемь лет опустился в первый дивизион.

Ранее Стукалов подтвердил, что покидает «Уфу».