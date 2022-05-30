Стукалов подтвердил, что покидает «Уфу»

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Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подтвердил, что расторг соглашение с башкирским клубом и готов рассматривать новые предложения.
Стукалов подтвердил, что покидает «Уфу»
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«Контракт расторгнут по согласию сторон, с сегодняшнего дня я готов рассматривать любые предложения», — цитирует Стукалова «Матч ТВ».

Стукалов был назначен главным тренером «Уфы» в апреле 2021 года.

В рамках стыковочных матчей за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) встретились «Оренбург» и «Уфа». Счёт первого матча — 2:2. Таким образом, «Оренбург» по сумме двух матчей (4:3) вернулся в РПЛ спустя два года. Уфимский клуб спустя восемь лет опустился в первый дивизион.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о вылете «Уфы» из РПЛ и о проблемах финансирования в клубе.

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