Во Франции признали ошибку в организации работы полиции на финале Лиги чемпионов

Глава полиции Парижа Дидье Лаллеман высказался о ситуации с беспорядками в финале Лиги чемпионов УЕФА между «Ливерпулем» и «Реалом».

«Очевидно, это провал. Это наша ошибка. Имидж Франции пострадал», — цитирует Лаллемана France 24.

Начало игры задержали из-за позднего прибытия болельщиков. Однако позже стало известно, что некоторые фанаты смогли проникнуть на стадион в обход охраны, поэтому правоохранительным органам пришлось закрыть проходы. Также полиция применила слезоточивый газ в сторону фанатов. Семь сотрудников парижской полиции пострадали.

105 человек были задержаны за различные нарушения перед началом и во время финала.

«Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Победный мяч забил Винисиус Жуниор.

Ранее в УЕФА принесли извинения за качество организации финала Лиги чемпионов в Париже.