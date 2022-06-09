Во Франции признали ошибку в организации работы полиции на финале Лиги чемпионов
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«Очевидно, это провал. Это наша ошибка. Имидж Франции пострадал», — цитирует Лаллемана France 24.
Начало игры задержали из-за позднего прибытия болельщиков. Однако позже стало известно, что некоторые фанаты смогли проникнуть на стадион в обход охраны, поэтому правоохранительным органам пришлось закрыть проходы. Также полиция применила слезоточивый газ в сторону фанатов. Семь сотрудников парижской полиции пострадали.
105 человек были задержаны за различные нарушения перед началом и во время финала.
«Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Победный мяч забил Винисиус Жуниор.
Ранее в УЕФА принесли извинения за качество организации финала Лиги чемпионов в Париже.