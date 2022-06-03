В УЕФА принесли извинения за качество организации финала Лиги чемпионов в Париже

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принёс извинения за организацию финала Лиги чемпионов 2022 года в Париже между «Ливерпулем» и «Реалом».

«УЕФА приносит искренние извинения всем зрителям и болельщикам, которым пришлось стать свидетелями пугающих и тревожных событий в преддверии финала Лиги чемпионов на стадионе «Стад де Франс», — сообщает пресс-служба союза.

В обращении подчёркивается, что финал в Париже должен был стать настоящим футбольным праздником, на котором ни один футбольный болельщик не должен был пострадать.

«УЕФА поручил провести независимую проверку, чтобы выявить недостатки и обязанности всех сторон, участвовавших в организации финала», — говорится в сообщении.

Начало игры задержали из-за позднего прибытия болельщиков. Однако позже стало известно, что некоторые фанаты смогли проникнуть на стадион в обход охраны и правоохранительным органам пришлось закрыть проходы. Также полиция применила слезоточивый газ в сторону фанатов. Семь сотрудников парижской полиции пострадали.

Президент Франции Эммануэль Макрон отчитал главу МВД страны Жеральда Дарманена за организацию безопасности на финале Лиги чемпионов.

105 человек были задержаны за различные нарушения на «Стад де Франс» и в районе фан-зон перед началом и во время финала.

«Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Победный мяч забил Винисиус Жуниор (60-я минута).

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков раскритиковал МВД Франции за обвинения Клоппа в беспорядках перед финалом ЛЧ.