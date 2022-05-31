Колосков раскритиковал МВД Франции за обвинения Клоппа в беспорядках перед финалом ЛЧ

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал слова министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, который обвинил в беспорядках перед финалом Лиги чемпионов УЕФА между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0) главного тренера английской команды Юргена Клоппа.

«Это перекладывание ответственности с больной головы на здоровую. При чём тут Клопп? Не он отвечал за безопасность на подходе к стадиону», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что за обеспечение безопасности должны отвечать соответствующие органы, в которые входит и МВД. По его мнению, этими словами Дарманен расписался в своей беспомощности и некомпетентности.

По сообщению на табло перед матчем на стадионе «Стад де Франс» в Париже, начало игры задержали из-за позднего прибытия болельщиков. Однако позже стало известно, что некоторые фанаты смогли проникнуть на стадион в обход охраны и правоохранительным органам пришлось закрыть проходы. Также полиция применила слезоточивый газ в сторону фанатов.

Семь сотрудников парижской полиции пострадали перед финалом ЛЧ после драки с фанатами.

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера также обвинила английский клуб в беспорядках.

Ранее Дарманен обвинил главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клопа в беспорядках перед финалом Лиги чемпионов с «Реалом».