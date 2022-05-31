МВД Франции: Клопп призывал фанатов «Ливерпуля» приезжать на финал ЛЧ даже без билетов

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клопа в беспорядках перед финалом Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом» (0:1).

«Напомню, что именно Клопп несколько дней назад призывал болельщиков «Ливерпуля» приезжать во Францию даже без билетов. Мы оказались с тысячами британских фанатов, часть из которых полностью уважала и покупала билеты или шла в специальную фан-зону. Однако была меньшая, но активная часть, которая конфликтовала с нашей системой безопасности», — приводит слова Дарманена Mirror.

Он также сказал, что такие проблемы возникают, только с участием некоторых английских команд. По его словам, подобные проблемы с поведением, неорганизованностью и поддельными билетами уже наблюдались на стадионе «Уэмбли» в 2021 году.

По сообщению на табло перед матчем на стадионе «Стад де Франс» в Париже, начало игры задержали из-за позднего прибытия болельщиков. Однако позже стало известно, что некоторые фанаты смогли проникнуть на стадион в обход охраны и правоохранительным органам пришлось закрыть проходы. Также полиция применила слезоточивый газ в сторону фанатов.

Семь сотрудников парижской полиции пострадали перед финалом ЛЧ после драки с фанатами.

Ранее генеральный директор «Ливерпуля» Билли Хоган ответил министру спорта Франции Амели Удеа-Кастере, которая обвинила английский клуб в беспорядках во время финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом».